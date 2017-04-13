Российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу "учебные закладки" в виде гранат и боеприпасов - Госпогранслужба

Провокации сотрудников ФСБ РФ и российских пограничников приводят к "срежиссированным задержаниям" украинских граждан якобы за попытки ввезти в РФ запрещенные предметы, в том числе оружие и боеприпасы.

Слободян предупредил о провокациях при въезде в РФ Фото: uacrisis.org

Сотрудники ФСБ РФ и российские пограничники устраивают провокации против граждан Украины, въезжающих в Россию. Об этом журналистам рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Используя административное влияние, давление и угрозы, российские силовики заставляют украинцев перевозить через границу так называемые "учебные закладки" в виде гранат и боеприпасов. Эти вещи даются им на российской территории, перед российскими пунктами пропуска", - отметил Слободян.

По словам представителя Госпогранслужбы, подобные действия приводят к "срежиссированным задержаниям" украинских граждан якобы за попытки ввезти в РФ запрещенные предметы, в том числе оружие и боеприпасы.

В январе Слобдян заявлял, что Россия неофициально ужесточила режим пересечения границы для граждан Украины