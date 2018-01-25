Российские военные в 2014 году блокировали украинские части для полного контроля Крыма - Чубаров

Российские военные в начале марта 2014 года блокировали украинские воинские части по заданию своего командования для того, чтобы установить полный контроль над полуостровом. Такое заявление сделал 25 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на судебном заседании по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

"Если сопоставить все события, задание было установить полный контроль над Крымом... Это была прямая агрессия России. Матвиенко (председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко - КР) сказала, что проливается кровь российских людей. Она утверждала, что мы не можем бросить русских, которых 60 процентов. Было такое нагнетание. Я не знаю ни одного случая до того момента в 2014 году, чтобы были конфликты на этнической почве", цитирует Рефата Чубарова редакция Сensor.net, которая ведет текстовую трансляцию из зала суда.

Суд в конце июня 2017 года перешел к заочному рассмотрению дела по обвинению в государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. После того адвокаты Януковича отказались от участия в этом процессе, ему уже несколько раз назначали государственного защитника.

Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине, в частности относительно превышения им полномочий с ноября 2013 года по февраль 2014 года, о массовых убийствах активистов Майдана, а также по факту захвата им государственной власти в 2010 году.

Экс-президент Украины, который сбежал в Россию после расстрелов протестующих на Майдане, обвинения отвергает.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.