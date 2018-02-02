Российский чемпион по дуэльной стрельбе был снайпером "Вагнера" на Донбассе

Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев присоединился к российской группировке "Вагнер" и воевал на Донбассе в 2014 году. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

Он рассказал, что о 34-летнем стрелке-наемнике удалось узнать во время проверки персональный данных российских наемников, которыми обладает СБУ.

"Так, установлено, что один из наемников "Вагнера" был Заличев Александр Борисович, который проходил службу в должности снайпера. Из анализа открытых источников есть информация, что он был двукратным чемпионом России, а также подчеркиваю, членом сборной команды России по тактической стрельбе как минимум в 2014-2016 годах", - сказал он.

В связи с этим СБУ подготовила письмо к министру молодежи и спорта Украины с просьбой довести информацию о российском спортсмене-террористе до спортивных федераций стран-партнеров.

"Участие гражданина РФ Заличева в деятельности незаконных вооруженных формирований на востоке Украины является уголовным преступлением в соответствии с законодательством Украины, Российской Федерации, а также в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников", - говорится в документе СБУ.