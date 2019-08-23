Российский омбудсмен Москалькова прибыла в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова уже находится в Киеве, сообщили в пресс-службе омбудсмена. Вместе с тем в пресс- службе отметили, что о цели визита омбудсмена в столицу Украины им не известно.

"Сегодня ночью Татьяна Николаевна вылетела в Киев, находится сейчас там", - сообщили в пресс-службе российского ведомства в пятницу утром.

В свою очередь в посольстве России в Киеве сообщили, что уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова прибудет в Украину.

"Да, есть информация, что она будет. Визит на один день", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в посольстве РФ в Киеве.

При этом цель визита не уточнили.

Накануне росСМИ сообщили, что Украина и Россия якобы близки к согласованию обмена удерживаемыми лицами по формуле "33 на 33". О том, кто именно может быть освобожден в рамках процедуры обмена, не сообщается.

16 июля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала российскому омбудсмену Татьяне Москальковой список из 150 украинских политзаключенных и военнопленных, которых незаконно удерживают в РФ и аннексированном Крыму. Москалькова, в свою очередь, передала Денисовой аналогичный список арестованных и осужденных в Украине граждан России.

20 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что администрация "Лефортово" приняла передачи для украинских политзаключенных Романа Сущенко, Алексея Сизоновича, Евгения Панова, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

На следующий день в "Лефортово" подтвердили, что в московском СИЗО находятся Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко. Украинских политзаключенных перевели из колоний и тюрем в российской глубинке.

Как сообщают росСМИ, переговоры об обмене удерживаемых лиц вышли на финальную стадию. Появление украинцев в "Лефортово" может свидетельствовать о предстоящем обмене. По материалам: Интерфакс