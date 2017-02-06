Российский политолог рассказал, о чем можно договориться с Путиным

Доктор политических наук Михаил Савва заявил, что конфликт на Донбассе можно решить только после изменения политического режима в Россией

Об этом российский политолог рассказал в интервью изданию ONLINE.UA.

"Это действительно сложный конфликт, но наиболее острое проявление он приобретает на уровне войны России и Украины. Этот конфликт эффективно может решиться при одном условии - изменения политического режима в РФ", - сказал Михаил Савва.

По его словам, для Путина и всего режима сохранение напряженности в Украине или даже прямая война являются условием выживания.

"Всплеск популярности Путин получил за счет экспансии и игры на имперских воспоминаниях россиян. Другими способами он не мог обеспечить такую поддержку, потому что внутренняя политика России - череда провалов. Поэтому конфликт будет продолжаться", - заявил политолог.

Михаил Савва также рассказал, что у российской власти есть такая стратегия, как замороженный конфликт, чего на постсоветском пространстве довольно много: Приднестровье, Абхазия, Нагорный Карабах, Южная Осетия.

"Во всех этих случаях Кремль выступает в роли посредника, что позволяет ему управлять этими конфликтами. Поэтому Украина заинтересована в смене режима в Кремле. Но даже при смене власти в России не все будет просто с урегулированием. Однако, смена режима - это первый шаг на довольно длинном пути, который может дать результат. Договариваться с Путиным - просто нет смысла", - уточнил Михаил Савва.

Он заявил, что режим Путина построен на системной имитации: демократии, судебной системы, правоохранительных органов.

"Создатели этого режима надеялись, видимо, что демократию они будут имитировать, а все остальное будет работать как хорошие часы. Во внешней политике режим тоже имитирует. То есть, говорит одно, а делает другое. О чем здесь можно договариваться? Максимум - о перемириях", - подытожил российский политолог.

Politeka

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