Российский суд приговорил Гриценко к 6 годам тюрьмы - росСМИ

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко к шести годам тюрьмы, передают росСМИ. В России Гриценко обвиняют якобы "в призывах к террористическим актам на территории РФ".

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", - огласил приговор российский судья.

По версии Следкома РФ, в 2016 году Анатолий Гриценко во время онлайн- конференции на телеканале "1+1" якобы выступил с "публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации". По аналогичной статье еще одно дело против экс-министра обороны открыли в 2017 году. Тогда Следственный комитет России утверждал, что Гриценко якобы "публично призывал к подрыву автомобилей в Москве и Таганроге", но уже в эфире другого украинского телеканала.

В апреле 2019 года Россия объявила Гриценко в "международный розыск", а суд принял решение о его заочном аресте.

По материалам ТАСС



