Российский суд рассмотрел избрании меры пресечения для А.Яценюка - А.Аваков

Ессентукский городской суд Ставропольского края рассмотрел ходатайство следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Северо-Кавказского округа об избрании меры пресечения экс-премьер-министру Украины Арсению Яценюку в виде содержания под стражей. Соответствующие документы на своей странице в Facebook обнародовал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.

Согласно документам Посольство Украины в России получило копию сообщения Ессентукского городского суда Ставропольского края, к которому обратился Следователь по особо важным делам Главного следственного управления Следственного комитета РФ Северо-Кавказского округа найманов А.К.

Как отмечается, в ходатайстве следователь просит суд направил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей Яценюку, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209 УК РФ, п "В", "з", "н" ст.102, ч.2 ст.15, п.п. "В", "з", "н" ст.102 УК.

В частности, А.Яценюк подозревается российским следствием в участии "в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападения", "ответственности за приготовление к преступлению и за покушение на преступление", а также "умышленно убийстве при отягчающий обстоятельствах".

Стоит отметить, что в ответе Есентукського городского суда Ставропольского края, которую получило посольство Украины в РФ указано, что заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения состоялось 9 марта этого года, однако не указано, какой именно мера пресечения избрана для Яценюка.