Российской участнице "Евровидения" подготовили запрет на въезд в Украину, - СБУ

Служба безопасности Украины подготовила решение о запрете на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой, выбранной для участия в конкурсе "Евровидение-2017", который пройдет в мае в Киеве.

Документ о запрете въезда подготовлено" , - сказал председатель СБ Украины Василий Грицак, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщает "Интерфакс-Украина" .

Накануне российские СМИ сообщили, что Украина официально разрешила въезд в страну певице Юлии Самойловой для участия в песенном конкурсе "Евровидение".

27-летняя Юлия Самойлова с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на инвалидной коляске. Летом 2015 Самойлова выступала в оккупированной Керчи. Это стало причиной дискуссии в Украине, впускать Самойлову на территорию страны.

Как сообщалось, Россия решила отправить на Евровидение в Киев Юлию Самойлову . Певица, которая с детства имеет первую группу инвалидности и передвигается на коляске, исполнит песню "Flame Is Burning".

В свою очередь Самойлова горит, что проверка украинскими правоохранителями ситуации с ее выступлением в оккупированном Крыму ее не коснулась .