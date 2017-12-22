Российскому шпиону из Кабмина сегодня изберут меру пресечения

Шевченковский райсуд Киева в 15:00 соберется для избрания меры пресечения заместителю руководителя протокола премьер-министра Станиславу Ежову

Об этом сообщает 22 декабря сайт Судебная власть Украины, передает "ДС".

На рассмотрение суда поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Ежова, которого подозревают по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса (государственная измена).

Как сообщала "ДС", в секретариате украинского правительства задержали чиновника, завербованного спецслужбами РФ.Задержанным СБУ за шпионаж является замруководителя протоколапремьер-министра Украины Станислав Ежов. Позже появилось видео задержания Ежова.Нардеп Антон Геращенко рассказал, что Ежов работал на российские спецслужбы в течение двух лет. СБУ позднее объявила ему о подозрении.

В Службе безопасности также Ежов передавал ГРУ данные о зарубежных поездках и переговорах главы правительства, которую получал во время личных встреч.