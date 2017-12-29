Россия активно пытается вербовать украинских топ-чиновников - Грицак

Российские спецслужбы очень заинтересованы в том, чтобы вербовать украинских чиновников высшего ранга для влияния на политические процессы в Украине.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Россия использует любые механизмы, чтобы вмешиваться в наши дела, и, конечно же, для нее является приоритетом вербовка топовых чиновников, правоохранителей, судей, депутатов", - говорит он.

По словам Грицака, РФ это нужно для того, чтобы не только иметь информацию, но и пытаться формировать общественное мнение, влиять на политические процессы в Украине.

"Чем больше увеличивается уровень нашего противодействия, тем больше возрастают усилия России по агентурному проникновению в органы власти нашего государства", - отметил он.

На вопрос, стоит ли ожидать новых задержаний, подобных раскрытию служащего Кабинета министров Станислава Ежова, он ответил: "Убежден, что да".

Грицак сообщил, что в отношении украинских военнослужащих и граждан, которые находятся или находились в плену, постоянно проводится вербовка.

"Такие вербовочные подходы, и я тут не открою тайну, осуществляются, как мы считаем, в 90% случаев во время пребывания на заработках в Российской Федерации", - отметил он.

"Говорят о нескольких миллионах украинцев, которые находятся в РФ, и я убежден, что далеко не всех агентов вражеских спецслужб из числа граждан Украины мы на сегодня раскрыли", - добавил глава Службы безопасности.