Россия блокирует ОБСЕ, чтобы скрыть катастрофу на Донбассе, - Волкер

Замглавы СММ ОБСЕ Хуг неоднократно заявлял, что боевики препятствуют работе миссии, зачастую с угрозой применения оружия

Российская Федерация постоянно блокирует работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, чтобы скрыть от мира катастрофы, которые она там создала, информирует news.enovosty.com.

Об этом написал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в Тwitter.

"Россия не хочет, чтобы мир увидел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе", - написал Волкер.

Он добавил, что пришло время для мира в Украине.

3 августа первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что наблюдателям миссии препятствуют в доступе к объектам и территориям на Донбассе, особенно в районе Новоазовска, "иногда под угрозой применения оружия".

Russia & its forces routinely block @OSCE_SMM in violation of its commitments. doesn't want world to see that it has created an humanitarian, economic, & ecological disaster in #Donbas. It's time for #Peace4Ukraine https://t.co/4kgXf4h8Ti

- Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 августа 2018 г.

Также СММ в июле зарегистрировала на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей рост количества тяжелого вооружения и военной техники в 8,5 раз. По материалам Украинская правда



