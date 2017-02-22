Россия держит на границе с Украиной 50 тысяч военных и свыше двух тысяч единиц боевой техники

22 февраля 2017, 14:40
 Политика Источник: Українські новини
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Президент Петр Порошенко заявляет, что на границе с Украиной Россия разместила 50 тыс. военных, 470 танков, 1 700 боевых бронемашин, 220 систем залпового огня, а также артиллерийские системы. Об этом он сказал на заседании руководящего состава Генерального штаба, передают Українські Новини.

"На нашей границе развернуты российские военные - до 50 тыс., около 470 танков, 1 700 боевых бронемашин, 220 систем залпового огня", - сказал Порошенко.

По его словам, на границе с Украиной Россия развернула также артиллерийские системы и сотни самолетов.

Источник: Українські новини
 
 
 