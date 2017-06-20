Россия десять лет готовила оккупацию Крыма,- глава Нацгвардии Украины

Россия готовила оккупацию Крыма с 2005 года. Такое заявление сделал глава Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров в интервью Апострофу.

"Я был командиром бригады в Крыму, командовал частями в Красноперекопске, в Симферополе, в Севастополе... И я видел, как с 2005 года офицеров Черноморского флота России в Крыму, которые родились в Украине, имели украинские корни, жен, семьи, россияне начали убирать из Севастополя, из Крыма", - рассказал Аллеров.

При этом он подчеркнул, что в Крыму оставались только те, кто родился на территории Российской Федерации и не имел никакого отношения к Украине.

"Они уже готовились к какой-то агрессии. Об этом не принято было тогда говорить, но сегодня аналитика показывает, что это было не совпадение", - пояснил глава Нацгвардии.

При этом он выразил уверенность, что Россия никогда не видела Украину независимой страной: "Начавшаяся в 2014 году война - тому доказательство".