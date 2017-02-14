Россия готовит раздел Украины (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Киев. Февраль. Скоро это произойдет. 13 мая в Конгресс-центре в Киеве на левом берегу Днепра откроется песенный конкурс Евровидение-2017. Недавно организаторы этого конкурса представили логотип, который сразу же вызвал оживленную дискуссию. Логотип представляет собой стилизованное «намисто», традиционное украинское ожерелье. Ни одна бусина не похожа на другую. Это подходит к лозунгу нынешнего конкурса «Уважайте разнообразие» (Celebrate diversity). Это хорошо подходит и к самой Украине, граждане которой говорят и поют на двух десятках языков, в том числе и на русском. Конечно, Россия, как и каждый год, участвует в конкурсе. Однако официальным языком конкурса является английский.

В разговорах о Евровидении время от времени всплывает «русская тема». Организаторы пытаются (с некоторым успехом) удерживать эту тему в рамках, чтобы не дать ей разрастись до скандальных масштабов. Недавно они объявили, что Россия пообещала не присылать на конкурс певцов из «черного списка». Имеется в виду список российских артистов, которым запрещен въезд на Украину из-за поддержки путинской политики, а именно аннексии Крыма и российского участия в войне на Донбассе. Если это так, то в Киеве смогут получить свой шанс молодые, менее известные россияне, те, кому еще не надо доказывать свой патриотизм с помощью политических заявлений.

Все это дало мне повод немного посмотреть российское телевидение. Предстоящее Евровидение там вообще не упоминается. Вместо этого на национальных каналах можно ежедневно смотреть ток-шоу, в которых об Украине говорят совсем по-другому. Там выступают «эксперты», в том числе профессора Московского Государственного Университета и различные политологи, и обсуждают то, как лучше победить Украину. Некоторые считают, что надо просто разбомбить линии коммуникаций и военную инфраструктуру, и тогда жители Украины сами помогут лишить власти тех, кто пришел к ней после евромайдановских протестов.

Другие уверены, что «проевропейские» украинцы после крупного наступления российских войск окопаются в трех городах, а именно в Киеве, Днепропетровске и Львове. Эти специалисты открыто советуют использовать опыт завоевания Алеппо: бомбить города и потом послать туда бойцов из «народных республик» в Донецке и Луганске. Да, у этих парней большой опыт в том, что касается уличных боев.

Есть и еще и третья точка зрения, «прагматичная», которая тоже регулярно обсуждается на ток-шоу. При этом речь идет о разделе Украины. «Прагматики» открыто говорят о том, что России не нужна Западная Украина, так что Польша может забрать ее себе. Или пусть она станет небольшим самостоятельным государством. Центральную Украину с Киевом надо захватить и жесткой рукой очистить от «проевропейски настроенных граждан». При этом «от двух до трех миллионов человек будут убиты или изгнаны». Таково мнение Михаила Александрова, эксперта Центра военно-политических исследований МГИМО, авторитетного дипломатического вуза России. После этого Центральная Украина должна будет стать «пророссийской Украиной». Восточные области страны, напротив, надо просто аннексировать и присоединить к Российской Федерации.

Такие идеи в России высказываются все чаще. Как это возможно, когда телевидение находится под строгим контролем Кремля? Очевидно, регулярные игры воображения вокруг массивного нападения на Украину преследуют две цели: они должны подготовить российских телезрителей к возможной войне против «братского народа» (как парадоксальным образом президент Путин любит называть украинский народ). Одновременно они должны запугать проевропейски настроенных украинцев и укрепить надежды сепаратистов Донбасса, где большинство населения смотрит только российские телеканалы.

Наряду с Евровидением и будущими бомбежками есть и еще одна тема, которая в последнее время беспокоит украинцев. Я бы коротко назвал ее «Трамп и Авдеевка». Трамп никогда не бывал в Авдеевке и, вероятно, до сих пор не знает об ее существовании. Однако после телефонного разговора Путина с Трампом 29 января этот промышленный город стал главной целью сепаратистов. Создавалось впечатление, что слова американского президента означали для Путина что-то вроде «путь свободен».

В первую ночь после разговора этих двух лидеров, которые в некотором смысле очень похожи друг на друга, артиллерия пророссийских боевиков разрушила электроснабжение и подачу газа. Все 20 тысяч жителей Авдеевки остались без отопления, воды и электричества в сильные морозы. По оценкам наблюдателей, за несколько дней более трех тысяч снарядов и ракет упали на город, то есть около 350 тонн боеприпасов! Погибли как украинские мирные жители, так и солдаты. Был тяжело ранен корреспондент ВВС. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перед журналистами высказал надежду на то, что у боевиков достаточно снарядов, чтобы дать отпор украинской армии. Сразу после этого он попытался поправиться и сделал вид, будто оговорился. В конце концов, он знает лучше всех остальных, сколько снарядов боевики за последние два с половиной года получили из России.

Так и живет Авдеевка после 29 января без электричества и мобильной связи. Подвоз воды и газа к домам хотя и был возобновлен, но электросеть в городе нельзя отремонтировать из-за постоянных обстрелов. Поэтому жители Авдеевки, замечу попутно, не смогут обсудить логотип Евровидения.

Примерно через неделю Трамп говорил по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. На следующий день боевики стали меньше стрелять по Авдеевке. Очевидно, эти телефонные разговоры все же имеют свой смысл. Что касается меня, то я был бы только рад, если бы Трамп и Порошенко говорили друг с другом по телефону каждый день. Возможно, тогда и война на Украине, о которой Запад, похоже, забыл, пойдет на убыль.

Андрей Курков, украинский писатель, пишущий по-русски. Живет в Киеве.