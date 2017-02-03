Россия и ее боевики ответственны за обстрелы и убийства жителей Авдеевки - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что за обострение ситуации вокруг авдеевской промзоны, обстрел жилых районов и гибель мирных жителей Авдеевки, ранения журналистов, гибель украинских военных - полная ответственность лежит на России и боевиках, которых она поддерживает.

"Подчеркиваю, что тезис о том, что она их не контролирует абсолютно ошибочный, потому что в каждом подразделении находятся кадровые российские военные, которые выполняют приказы Российской Федерации", - сказал Порошенко.

Он добавил, что наступление на позиции сил АТО было организовано российскими войсками и боевиками.

"Украинская сторона сделала все возможное для того, чтобы отбить эти атаки, которые начаты в конце января. И все время подчеркивает необходимость прекращения огня. Сегодня ночью в Авдеевке из системы залпового огня были обстреляны жилые кварталы и пункт раздачи гуманитарной помощи, погибли мирные жители", - сказал Порошенко.

По словам президента, пророссийские боевики сознательно не дают работать ремонтным бригадам, которые организовала украинская сторона.

Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированный обстрел Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отбили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.