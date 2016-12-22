Россия хочет через Донбасс дестабилизировать всю Украину - Климкин

Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске дают некоторые результаты, однако их следует продолжать.

Об этом глава МИД Украины заявил во время своего интервью на одном из украинских телеканалов, новость передает "Пресса Украины".

Комментируя эффективность переговоров в Минске он отметил, что лучше вести переговоры, поскольку все могут увидеть, что происходит в Сирии. Климкин отметил, что переговоры Трехсторонней контактной группы идут очень тяжело, поскольку у Российской Федерации основной целью является установление на Донбассе своего протектората, который будет де-юре в составе Украины, однако будет полностью подчиняться Кремлю. Министр заявил, что Российская Федерация через Донецкую и Луганскую области хочет дестабилизировать ситуацию во всей стране, поэтому крайне важно, что в данных переговорах принимают участие международные партнеры.

Кроме того Павел Климкин добавил, что любой шаг на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске можно расценивать как еще один шаг для прекращения огня на Донбассе и допуск наблюдателей ОБСЕ.

"Без этого ничего не будет", - отметил он.

Напомним, ранее Павел Климкин заявил, что в Министерстве иностранных дел занимаются изучением вопроса о введении визового режима для граждан Российской Федерации.