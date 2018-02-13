Россия может атаковать Украину в киберпространстве - американская разведка

Наибольшую угрозу США в киберпространстве в 2018 году составят Россия, Китай, Иран и Северная Корея. На это указывает письменный доклад директора национальной разведки США Дэна Коутса.

Его доклад под названием "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США" была предоставлена им Сенатскому комитету по вопросам разведки, передает Голос Америки.

При этом в докладе высказывается мнение американских разведывательных служб о вероятность осуществления Россией значительных кибератак на Украину.

"Мы ожидаем, что Россия будет проводить более дерзкие и более разрушительные кибероперации в течение этого года, и очень вероятно использует новые инструменты против Украины", - отмечается в тексте доклада.

Американская разведка, как указывает документ, считает, что от России стоит ждать новой опасности в сферах, где она уже осуществляет кибермероприятия против Украины.

Такими документ называет: срыв работы украинской энергосистемы, похищение и дальнейшее распространение конфиденциальной информации, DDOS атаки и методы под прикрытием в киберпространстве.

"В этом году российская разведка и службы безопасности и в дальнейшем будут атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, и будут пытаться получить закрытую информацию о политике США из компьютерных сетей США и НАТО", - также отмечается в докладе.