Россия может расширить военную агрессию против Украины - Турчинов

Украинские спецслужбы фиксируют наращивание РФ военной мощи на западном и южном стратегических направлениях.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Паоло Алли, сообщили в пресс-службе СНБО.

Стороны обсудили текущую ситуацию, которая сложилась в Украине из-за аннексии Крыма и российской агрессии на Донбассе.

Турчинов отметил, что "украинские спецслужбы фиксируют активную деятельность РФ по наращиванию военного потенциала, прежде всего, на западном и южном стратегических направлениях". "Анализируя эти данные, мы не можем исключать расширения военной агрессии против нашей страны", - сказал секретарь СНБО и добавил, что российский военный потенциал угрожает не только Украине, а и западным партнерам.

Кроме того, отметил Турчинов, российско-террористические группировки демонстративно игнорируют Минские соглашения и очередную договоренность о прекращении огня.

"Не прекращая обстрелов наших позиций с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия, они военным путем пытаются изменить линию разграничения",- сказал он.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что в этом контексте очень важно восстановить военно-техническое сотрудничество Украины с ее западными партнерами, "которое было искусственно заблокировано в 2014 году".

"Отсутствие военно-технического сотрудничества с нашими партнерами не способствует увеличению оборонного потенциала Украины, который мы считаем составляющей оборонного потенциала всей Европы", - сказал Турчинов.

Также собеседники обсудили необходимость продолжения санкционного давления на страну-агрессора, "пока Крым и Донбасс не вернутся в состав Украины".

По словам президента ПА НАТО, в этом вопросе не может быть никаких компромиссов. "Страны-члены НАТО имеют по этому вопросу четкую позицию. Мы не ставим на карту вопрос свободы народа", - отметил он.

Также стороны обсудили реформирование сектора безопасности и обороны Украины. Турчинов отметил, что модернизация этого сектора по стандартам НАТО "происходит, несмотря на российскую агрессию, и находится уже на финишной прямой".

"Для нашего государства нет альтернативы европейской и евроатлантической интеграции", - подчеркнул он.

В свою очередь, президент ПА НАТО отметил, что страны-члены НАТО поддерживают реформы, происходящие в Украине, и стремление украинского государства к евроатлантической интеграции.