Россия на 100% контролирует силы боевиков на востоке Украины - Волкер

Россия на 100% контролирует силы вооруженных формирований на Востоке Украины. Об этом Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер рассказал в интервью изданию "Настоящее Время" в Брюсселе, передает УНН.

Волкер не смог прямо ответить о том, сколько, по его мнению, российских военных находятся на территории Украины.

"Самое важное - это то, что Россия на 100% контролирует эти силы и командует ими. Теперь эти силы смешанные. Есть там обычные российские войска - как в подразделениях, так и в командной структуре. Но есть еще и большое количество нанятых военных-контрактников, которым платит Россия", - сказал Волкер.

По его словам, в рядах боевиков на Донбассе есть те, кто родом из России, есть местные, есть люди из других стран - контрактники, которых контролирует Россия.

"Это, по сути, конфликт, который продолжает Россия", - добавил спецпредставитель.

Как сообщал УНН, Соединенные Штаты отвергают идею о проведении референдума на Донбассе. Об этом заявил специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.