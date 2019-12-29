Россия надеется, что после обмена пленными Киев предоставит особый статус Донбассу

Россия надеется, что после обмена пленными, который состоялся на Донбассе в воскресенье, следующим шагом будет закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины.

Об этом заявил журналистам полномочный представитель России на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов, пишет ТАСС.

"Сегодняшнее событие - это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в минских договоренностях. Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, 29 декабря в результате обмена пленными с Россией в Донецкой области Украина вернула 76 своих граждан.

В результате обмена удерживаемыми лицами Украина вернула 12 военнослужащих и 64 гражданских лиц. Обнародован полный список.

Международная антикоррупционная неправительственная организация Transparency International заявляет, что Украина рискует поставить свою систему правосудия в заложники пожеланий государства-агрессора.

В свою очередь директор по коммуникациям Совета Европы Даниэль Гольтген считает обмен пленными с Россией шагом к мирному соглашению.