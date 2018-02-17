Россия направила в украинский МИД ноту в связи с акцией националистов под зданием Россотрудничества в Киеве

В посольстве РФ в Киеве призвали Министерство иностранных дел Украины дать правовые оценки действиям националистов под зданием Россотрудничества, привлечь участников акции к ответственности, и принять меры по недопущению подобных акций в будущем.

Члены С14 сожгли флаг РФ Фото: C14 news / Facebook

Посольство России в Киеве направило ноту протеста в министерство иностранных дел Украины в связи с нападением представителей организации С14 на здание Россотрудничества в украинской столице. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства.

"Посольство возмущено очередной наглой агрессивной выходкой в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, проведенной в нарушение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и двустороннего межправительственного Соглашения о создании и функционировании культурных центров 1998 года. Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем", - говорится в сообщении.

17 февраля на странице С14 в Facebook сообщили об акции националистических организаций под офисом Россотрудничества. Националисты сожгли российский флаг. "Сувенир" уничтожили. ФСБ не место в Украине", - заявили в С14. Националисты также исписали здание лозунгами: "Смерть России", "Прочь, ФСБ", "Чемодан, вокзал, Россия".

Руководитель Россотрудничества в Киеве заявил, что во время нападения С14 в здании находилось 50 детей. Полиция при этом "активно не вмешивалась".