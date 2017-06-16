Россия не отказывается от планов нападения на Украину - Полторак

Россия не отказывается от планов нападения на Украину, напомнил министр обороны Степан Полторак.

"Ситуация на фронте свидетельствует, что агрессор - Российская Федерация - не отказывается от идеи захватить нашу страну", - сказал он в ходе церемонии выпуска слушателей Национального университета обороны Украины им.И.Черняховского в Киеве.

Полторак отметил, что в этих условиях Украине следует продолжать реформы сектора обороны и укреплять армию.

"Именно от того, насколько профессионально каждый из нас, получая знания, будет действовать на своих должностях, зависит, как быстро мы проведем реформу ВСУ. Мы создали новые органы управления, объединенных оперативный штаб, ССО, улучшили высокомобильные войска, улучшили систему подготовки, изменили систему логистического обеспечения", - сказал глава Минобороны.

По его словам, лишь в 2016 году на вооружение ВСУ поступило 2,5 тыс. единиц новой и модернизированной техники, 15 тыс. единиц техники было отремонтировано.

Как писал в своей статье для ZN.UA Валентин Бадрак, проблема обеспечения ВСУ и других вооруженных формирований государства современными средствами связи и после трех лет войны остается практически нерешенной. Подробнее читайте в материале "Расшатанные "нервы" армии. Почему на четвертом году войны ВСУ по-прежнему не обеспечены современной защищенной системой связи" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".