Россия не отправит миротворцев на Донбасс без согласия Украины - Бильдт

Российских "голубых касок" в составе миротворческой миссии ООН в случае введения ее на Донбасс не будет без согласия Украины.

Об этом заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, сообщает канал "112 Украина".

По словам Бильдта, российские миротворцы редко входят в состав миссий ООН в зонах конфликта, однако их отправка на Донбасс без согласия Украины полностью исключена.

"Вы знаете, что Россия не входит в миротворческие организации, они были в Боснии, да. Я встречал там российскую миссию, но они очень редко являются частью таких операций. Это (отправка миротворцев на Донбасс - ред.) потребует согласия Украины, даже если это решение будет принято Советом безопасности ООН, все равно правительство должно его утвердить", - заявил он. Читайте также: Кучма: Путинский формат миротворцев - издевательство над Украиной и всем миром

Напомним, что сначала президент России Владимир Путин заявлял, что миротворцы ООН должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. Представитель Украины на переговорах в Минске, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко в свою очередь заявила, что о миротворцах только вдоль линии разграничения не может быть и речи.

Позже президент РФ в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сказал о готовности дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции миссии ООН, а именно, что "обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ миссией ООН может осуществляться не только на линии соприкосновения, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки".

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко отмечал, что миротворческая миссия ООН в случае введения на Донбасс должна располагаться на российско-украинской границе, а участие в ней представителей России невозможно.

Представитель Украины на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что предложения России относительно введения миротворцев ООН на Донбасс - издевательство над Украиной и миром. По его словам, введение на Донбасс миротворцев нужно осуществить лишь после получения Украиной контроля над всей границей с Россией.