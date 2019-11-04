Россия не ответила ни на одно из 7 обращений Украины о возвращении кораблей, - Зеркаль

РФ пытается выдать возвращение моряков за полное выполнение решения трибунала, однако там также шла речь о возвращении кораблей "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу"

Министерство иностранных дел Украины уже 7 раз обращалось к РФ с требованием вернуть корабли, захваченные в Керченском заливе в ноябре 2018 года. Об этом заявила заместитель главы МИД Елена Зеркаль в Facebook.

"Первый раз мы обратились с таким требованием еще 26 ноября 2018 года, на следующее утро после незаконного захвата наших трех военных кораблей и парней. Затем были неоднократные обращения по этому же поводу к РФ. Требование немедленно освободить корабли есть и в нашем иске по Конвенции ООН по морскому праву 1 апреля 2019. Всего таких обращений с требованием отдать корабле было по крайней мере 7. Ответов ни на один, включая и последнее от 4 октября 2019 мы не получили", - заявила Зеркаль.

Зеркаль напомнила решение Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года: Россия должна немедленно передать под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу".

"Ключевым аспектом для международного права является корабль. Именно он и имеет иммунитет, поскольку является выражением суверенитета государства- флага. Следовательно, тот факт, что Россия до сих пор не отдала нам незаконно захваченные корабли является очередным свидетельством нарушения ею норм и принципов международного права", - добавила Зеркаль.

Она отметила, что Россия должна полностью, а не частично выполнить решение трибунала.

"Россия пытается презентовать, мол она исполнила решение Трибунала, когда освободила наших ребят (о чем немедленно после освобождения сообщила в Международный трибунал по морскому праву). Однако это не так. Все должны быть сознательны того, что решение Международного трибунала по морскому праву не выполнено. Россия умышленно продолжает нарушать нормы и принципы международного права. Пока корабли не будут безусловно возвращены под контроль Украины, давление на Россию должно быть продолжено", - отметила Зеркаль.

Как сообщалось, Украина направила России ноту, в которой требует отдать военные корабли, которые были захвачены в Керченском проливе в 2018 году.

Напомним, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, которые направлялись из Одессы в Мариуполь.

В результате инцидента было задержано и арестовано 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово". Кроме того, трое раненых во время обстрела росииянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить 24 украинских моряков и три корабля, которые были захвачены у Керченского пролива осенью прошлого года, и обеспечить их возвращение в Украину.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и Россией. В Украину вернулись 24 моряка, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых и Николай Карпюк, Владимир Балух, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров и Николай Сизанович.