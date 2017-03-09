Россия не получала от Украины протестов против запрета Меджлиса - делегация РФ в Гааге

Представитель российской делегации в процессе "Украина против России" в международном суде ООН заявляет, что Россия не получала протесты Украины против запрета Меджлиса. При этом Украина неоднократно обращалась к России по этому поводу, как напрямую, так и через международных посредников, сообщает "Европейская правда".

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины приняло решение о передаче всех дипломатических нот, которые были отправлены России с момента начала конфликта, в Международный суд ООН. Представитель украинской делегации в Гааге адвокат Давид Зионц заявил, что раскрытие этой переписки поможет опровергнуть неправдивые обвинения со стороны РФ.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что РФ "перевозбудиласья" из-за начала рассмотрения иска Украины против нее в Международном суде ООН в Гааге и внимание мировых СМИ к этому делу "напрягает" Москву.

Напомним, в понедельник, 6 марта, Международный суд ООН, который находится в Гааге начал слушания в деле Украины против России.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, чтобоевики на востоке Украины получили из России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.

По материалам: Европейская правда