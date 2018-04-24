Россия не сможет заблокировать независимость УПЦ - Порошенко

Единственный способ для РФ смыть свои грехи - наоборот, поддержать стремление Украинской церкви к независимости, считает президент



Российский патриарх Кирилл не сможет заблокировать или повлиять не решение Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении независимости Украинской православной церкви. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил президент Петр Порошенко.

Порошенко добавил, что с начала российской агрессии ни разу не общался с Кириллом. Идеальным сценарием для УПЦ он считает совместное решение об автокефалии, которое, кроме Константинополя, поддержат все православные церкви, в том числе и РФ. «Это единственный способ отмыться от тех грехов, которые совершили в Украине российские военные, российские пропагандисты, а иногда и российские священники», - сказал он.

Президент отметил: если это произойдет, то будет чудом.

Но важно другое, объяснил Порошенко: ни у кого, включая патриарха Кирилла, нет права вето на решения Вселенского Патриарха. А это значит, что российская церковь не сможет остановить решение о предоставлении грамоты о независимости, если оно будет принято.