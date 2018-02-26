«Россия не справится»: Кравчук спрогнозировал возвращение Крыма

Если ситуация в России будет ухудшаться, то она не справится с Крымом.

Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает QHA.

«Возвращение Крыма в лоно Украины — это вопрос непростой и, думаю, он решится не так просто, как хотелось бы. Я думаю, что нужно время. Сколько? Не знаю. Но я думаю так: если ситуация в России будет ухудшаться, то она не справится с Крымом. В 1954 году приехал туда Хрущев, посмотрел, потом приехал в Украину, зашел в ЦК и сказал — забирайте Крым себе, потому что Россия не может с ним справиться. Это было решение Политбюро», — пояснил Кравчук.

Также он заявил, что будет справедливо создать Крымскотатарскую автономию.