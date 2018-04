Россия несет полную ответственность за гуманитарные последствия на Донбассе, - Волкер

Россия имеет стопроцентный контроль на востоке Украины и несет полную ответственность за ужасные гуманитарные последствия вооруженных действий на Донбассе. Об этом сказал специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер во время брифинга в Госдепе в пятницу, 13 апреля.

"Россия имеет 100-процентный контроль над силами на востоке Украины и несет полную ответственность за ужасные гуманитарные последствия конфликта... в Течение последних четырех лет мы наблюдали последовательную российскую военную поддержку своих посредников в Восточной Украине - и это продолжается сегодня", - отметил Волкер.

Russia has 100 percent control over the forces in eastern Ukraine and bears full responsibility for the horrendous humanitarian costs of the conflict. pic.twitter.com/SSkJt8w2Z4 - Kurt Volker (@SpecRepUkraine) April 13, 2018

Over the last four years we have seen consistent Russian military support for its proxies in eastern Ukraine - and it continues to today. - Kurt Volker (@SpecRepUkraine) April 13, 2018

Напомним, ранее Спецпредставитель Дерджепу отреагировал на обеспокоенность посольства США в Украине информацией мониторинговой миссии ОБСЕ о риске заражения Донбасса радиоактивными отходами. В частности, по данным ОБСЕ, в связи с размещением на оккупированных территориях российских военных, Донбассу грозит радиоактивное заражение. "Единственным местом в Украине, где русскоязычные люди находятся под угрозой, это место, где есть российские солдаты. И сейчас возник новый риск", - заявил Волкер.