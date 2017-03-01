Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня - П.Порошенко

Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сказал во время переговоров с министрами иностранных дел Великобритании и Польши, передает УНН.

"Россия несет полную ответственность за нарушение режима прекращения огня, убийство украинских военных и гражданских, за незаконное удержание заложников, как на оккупированной территории, так и внутри РФ", - отмечал П.Порошенко.

Как сообщал УНН, П.Порошенко прокомментировал "отжим" Россией украинских предприятий на оккупированных территориях.

Кроме того, 1 марта Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с делегацией стран "Большой семерки" отметил, что Российская Федерация продолжает поставлять вооружение и боевиков на временно оккупированные территории Донбасса.