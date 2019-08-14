Россия объявила персоной нон грата украинского дипломата

Россия объявила "persona non grata" сотрудника Генконсульства Украины в Петербурге в ответ на выдворение российского представителя во Львове.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство иностранных дел России, передают Українськi Новини.

"В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге", - заявили в МИДе России.

В министерстве заявили, что Украина не предъявила доказательств того, что деятельность российского дипломата была противоправной и выходила за рамки профессиональных обязанностей, связанных с работой консульства.

МИД Украины объявило дипломата-шпиона "persona non grata" за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, шпионаж.

Он уже покинул территорию Украины.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ задержала пенсионера, который передавал разведданные сотруднику Генконсульства России во Львове.

Ранее КГБ Беларуси объявило персоной нон грата украинского дипломата, а журналиста Шаройко обвинили в создании агентурной сети.