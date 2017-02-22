Россия осуществляет политическое давление, шантаж и военные провокации - Ельченко

Продолжающаяся агрессия России против Украины и ее негативные последствия остаются одними из основных угроз европейской безопасности.

С таким заявлением выступил постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко на заседании СБ ООН в отношении австрийского председательства в ОБСЕ.

"Вместо того, чтобы добросовестно выполнять Минские соглашения, Россия осуществляет политическое давление, шантаж и военные провокации.

Продолжающаяся агрессия России против Украины и ее негативные последствия остаются одними из основных угроз европейской безопасности ", - констатировал он.

Также Ельченко отметил, что "военная атака России на Авдеевку подтвердила стойкое нежелание Москвы выполнять свои обязательства по Минским договоренностям".

"Местные выборы на Донбассе как ключевой элемент политического урегулирования возможны только после реализации безопасного комплекса мер", - подчеркнул постпред.

Владимир Ельченко призываем ОБСЕ уделить усиленное внимание ситуации с правами человека в оккупированном Крыму, где "Россия проводит небывалые репрессии".

В.Ельченко в СБ ООН: Продолжающаяся агрессия России против Украины и ее негативные последствия остаются одними из основных угроз европейской безопасности pic.twitter.com/VXZJXnx8yj - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 февраля 2017 г.

В.Ельченко: Военная атака России на Авдеевку подтвердила стойкое нежелание Москвы выполнять свои обязательства по Минскими договоренностями pic.twitter.com/0jI2aIp1qA - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 февраля 2017 г.

Ельченко в Совбезе ООН: Вместо того, чтобы добросовестно выполнять Минские соглашения, Россия осуществляет политическое давление, шантаж и военные провокации - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 февраля 2017 г.

Ельченко: местные выборы на Донбассе как ключевой элемент политического урегулирования возможны только после реализации комплекса мер безопасности pic.twitter.com/d0R725XAiM - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 февраля 2017 г.

В.Ельченко: Призываем #ОБСЕ уделить усиленное внимание ситуации с правами человека в оккупированном #Крым'у, где Россия проводит небывалые репрессии pic.twitter.com/8LD4r3Cjcp - UKR Mission to UN (@UKRinUN) 22 февраля 2017 г.

