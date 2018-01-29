Россия переправляет оружие из Крыма на оккупированный Донбасс, используя два маршрута, - разведка

Оружие из оккупированного Крыма российские наемники используют против ВСУ на Донбассе. Для того, чтобы оружие попало в руки боевиков "ЛДНР" из аннексированного Крыма, российская власть создала два маршрута.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий.

Для поставки в ОРДЛО захваченного российской армией вооружения из оккупированного Крыма использовались два маршрута: первый - через акваторию Азовского моря; второй - по территории РФ.

Поставки оружия происходят под постоянным контролем российских властей. Сначала этим занимались представители ФСБ РФ и ГРУ ГШ ВС РФ. Сегодня на оккупированную территорию востока Украины оружие поставляют военнослужащие Южного военного округа ВС РФ.