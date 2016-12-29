Россия по политическим мотивам удерживает 17 украинцев, - МИД

Министерство иностранных дел требует от России немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Об этом говорится в заявлении пресс- службы МИД

"МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников", - говорится в нем.

Согласно сообщению, в данный момент на территории России продолжают незаконно удерживать Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ахтема Чийгоза, Романа Сущенко, Николая Карпюка, Ферата Сайфуллаева, Сергея Литвинова, Алексея Чирния, Руслана Зейтуллаева, Станислава Клыха, Валентина Выговского, Юрия Примова, Виктора Шура, Александра Костенко, Евгения Панова, Рустема Ваитова, Энвера Бекирова Эмир-Усеина Куку, Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова, Энвера Мамутова, Арсена Джеппарова, Ремзи Меметова, Мустафу Дегерменджы, Зеври Абсеитова, Рустема Абильтарова, Али Асанова, Андрея Коломийца, Владимира Балуха, Теймура Абдуллаева, Узаира Абдуллаева, Айдера Салединова , Владимира Присича, Алексея Штыбликова, Алексея Бесараба, Владимира Дудку, Алексея Стогния, Глеба Шаблия, Леонида Пархоменко, Редвана Сулейманова, Эмиля Джемаденова, Рустема Исмаилова, Николая Шиптуру и многих других украинцев.

Кроме того, 2 граждан Украины - Ильми Умеров и Николай Семена, не находящихся под арестом, продолжают преследовать со стороны России.

МИД заявляет, что в данный момент по политическим мотивам на территории России удерживается не менее 17 граждан Украины.

Значительное количество граждан Украины безосновательно задержаны и арестованы в аннексированном Крыму.

Более 100 граждан Украины удерживаются незаконными вооруженными формированиями в Донецкой и Луганской областях.

МИД призывает страны-члены Организации Объединенных Наций принять консолидированные шаги для усиления давления на Россию из-за нарушения ключевых положений Всеобщей декларации прав человека, а также ряда международных конвенций о правах человека.

Как сообщали Українські Новини, межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении антидемпинговых пошлин на импорт российских удобрений.