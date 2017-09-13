Россия предлагает создать вооруженную миссию ООН на Донбассе для защиты ОБСЕ

В РФ предлагают создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на подготовленный РФ проект резолюции Совета Безопасности ООН.

Предполагается, что миссия ООН по охране СММ ОБСЕ будет работать в течение 6 месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения. Глава этой миссии "будет докладывать непосредственно генеральному секретарю" ООН Антониу Гутерришу.

Также сообщается, что миссия "будет представлять собой вооруженную стрелковым оружием миссию, уполномоченную исключительно обеспечивать безопасность групп наблюдателей СММ ОБСЕ", которые осуществляют "круглосуточный мониторинг в зонах разведения сил и средств сторон".

Отмечается, что в случае принятия документа, генсеку ООН будет поручено "незамедлительно начать подготовительную работу и как можно скорее представить Совету Безопасности на рассмотрение и утверждение подробные рекомендации в отношении численности и национального состава" будущей миссии, а также ее полномочий.

В тексте подчеркивается, что эти рекомендации должны быть согласованы "с правительством Украины и с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Напомним, Порошенко на переговорах "нормандской четверки" призвал РФ прекратить агрессию.

Источник: rbc.ua

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