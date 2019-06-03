Россия представила в Гааге аргументы двухлетней давности - Зеркаль

Позиция РФ по иску Украины в Международный суд ООН, которая сегодня была представлена ​​в Гааге, не отличается от аргументов двухлетней давности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль после сегодняшнего заседания.

"Сегодня мы услышали российскую позицию и в принципе ничего нового по сравнению с тем, что мы слышали два года назад. Они только расширили свою презентацию, а остальное было ожидаемым", - сказала Зеркаль.

Она отметила, что это обычная попытка затянуть судебное разбирательство. "Суд должен определиться еще раз, чтобы россияне это услышали. Это типичная их позиция, они продолжают называть революцию мятежом, продолжают рассказывать о гражданской войне. Ничего нового мы не услышали", - сказала Зеркаль.

Завтра Украина в течение трех часов будет представлять свои контраргументы, затем состоится второй раунд выступлений обеих сторон.

Ранее Зеркаль заявляла, что представленные Россией возражения РФ по иску Украины в Международный суд ООН направлены на то, чтобы запутать и исказить дело.

Напомним, 10-14 июня Постоянный третейский суд в Гааге проведет первые слушания в арбитраже Украина против России о нарушении Москвой международного морского права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

