Россия превращает Донбасс во второе Приднестровье

Россия реализует на оккупированном Донбассе "приднестровский сценарий", однако в прекращении военных действий не заинтересована.

Об этом заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил в интервью газете "Сегодня", сообщает интернет-издание "Информат".

"Москвой реализуется, по сути, так называемый приднестровский сценарий. Но в отличие от Приднестровья, по нашим прогнозам, Россия на Донбассе не заинтересована в прекращении военных действий, обстрелов, провокаций, диверсий", - заявил он.

По словам Елисеева, с помощью эскалации напряжения Москва пытается дестабилизировать политическую и экономическую ситуацию в Украине, создать так называемую "контролируемую нестабильность", чтобы не дать Украине создать положительный фон для активного и успешного проведения реформ.

"Для России нужен постоянный очаг нестабильности, что она на сегодняшний день и осуществляет на Донбассе. Мы будем делать все возможное, чтобы скоординировать и мобилизовать глобальную проукраинскую коалицию, осуществить давление на Москву для демонстрации политической воли выполнять Минские договоренности. И, конечно же, мы продолжаем продвигать процесс деоккупации Крыма", - отметил Елисеев.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия может применить военный контингент в Приднестровье для нападения на Украину.

А народный депутат Дмитрий Тымчук не исключил, что Путин хочет окончательно оформить "ЛДНР" в виде квазигосударственный формирований, и тем самым давить на Киев, а в случае неудачи - разыграть приднестровский сценарий.

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