Россия причастна к каждому неразрешенному конфликту в Европе - Климкин

Сегодня на заседание Совбеза ООН министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует напомнить, что Российская Федерация причастна к каждому неразрешенному конфликту в Европе. Об этом министр написал в Twitter.

"Жду открытых дебатов Совета безопасности ООН относительно неразрешенных конфликтов в Европе. Мы должны напомнить, что Россия имеет отношение к каждому из них", - написал Павел Климкин.

Waiting for #UNSC open debate on unresolved conflicts in Europe. We have to remind that it is Russia who is involved in each of them. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 февраля 2017 г.

Ранее Павел Климкин заявил, что признание Россией паспортов т. н. "ДНР" и "ЛНР" противоречит логике Минских договоренностей и является шагом к эскалации конфликта на Донбассе. "Меня сильно поразило, поскольку господин Лавров назвал представителей нелегальных, нелегитимных образований "полномочными представителями". Это логика сознательной эскалации. Это логика, которая проходит через Авдеевку, и это не только логика милитаризированной эскалации, это логика гуманитарной эскалации. И сейчас этот указ, который фундаментально, я подчеркиваю, фундаментально противоречит самой логике Минских договоренностей", - подчеркнул Климкин.