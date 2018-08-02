Россия пытается скрыть причастность к подготовке терактов Савченко и Рубана

В Российской Федерации пытаются скрыть причастность к террористическому акту, который готовили народный депутат Надежда Савченко и руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан. Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, ниточки ведут к руководству Российской Федерации - стали известны руководители воинских частей, старшие офицеры вооруженных сил РФ, в которых загружался груз для Савченко-Рубана.

После обнародования соответствующей информации, по словам Луценко, эти лица были задним числом переведены в другие места несения службы. Несмотря на усилия Москвы замести следы, военная прокуратура все фиксирует.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко не исключил, что Виктор Медведчук, народный депутат Надежда Савченко и руководитель ОО "Офицерский корпус" Владимир Рубан могли совместно готовить государственный переворот.

Как собщалось ранее, в СБУ заявили, что результаты проведения судебно- психологической экспертизы народного депутата Украины Надежды Савченко с применением полиграфа показали, что арестованная народный депутат готовилась совершить теракт в здании Верховной Рады и в правительственном квартале.

Напомним, 22 марта 2018 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

По материалам: Интерфакс-Украина