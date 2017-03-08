Россия расстроена: в МИД рассказали о результатах третьего дня суда в Гааге

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что после третьего дня слушаний в Международном суде ООН делегация Российской Федерации осталась расстроенной.

Об этом сообщает УНИАН.

"Сегодня мне очень понравилась реакция россиян - они были расстроены. Я думаю, что завтра мы услышим о себе еще много чего, но это будет в их стиле. Сегодня мы достойно защищали свою позицию и представляли интересы Украины и украинцев", - заявила Зеркаль.

При этом замглавы МИД подчеркнула, что украинская сторона готовится к слушаниям дела по существу и уже знает, как представители Российской Федерации будут себя вести.

"Россияне собираются нас упрекать, и как они фальсифицируют все факты и все события, которые происходят, как на востоке Украины, так и в Крыму", - резюмировала Зеркаль.

Напомним, иск в Гаагу был подан Украиной 16 января с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.

Как сообщал "Обозреватель", днем ранее в Гааге свои аргументы по иску против Украины изложила российская сторона. В среду украинские представители во второй раз представляли свои факты по делу, а также дали оценку позиции Москвы.