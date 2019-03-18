Россия разместит ядерные стратегические бомбардировщики в Крыму

Россия решила разместить в аннексированном Крыму стратегические бомбардировщики Туполева Ту-22М3 с ядерным оружием в ответ на развертывание систем противоракетной обороны США в Румынии, сообщает российское государственное агентство "РИА Новости" со ссылкой на российского чиновника в понедельник.

Российские военные планируют разместить бомбардировщики на авиабазе "Гвардейское" в Крыму, заявил глава парламентского комитета верхней палаты по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Авиабаза расположена в 13 км от Симферополя. В настоящее время аэродром переподчинен ВКС РФ, базируется 37-й смешанный авиационный полк ВВС, в составе: две эскадрильи Су-24М и Су-25СМ.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе состоялся псевдореферендум, по результатам которого Путин 18 марта объявил о включении полуострова в состав РФ. Мировое сообщество не признало аннексию Крыма.

В июне 2018 года Путин заявил, что "зеленые человески" - российские военные без опознавательных знаков - "обеспечили проведение независимых свободных выборов" на полуострове.

Дипломат, юрист-международник Максим Кононенко в своей статье для ZN.UA пишет, что российская оккупация Крыма - это надолго. По его мнению, чтобы надолго не превратилось в навсегда, Украина должна противопоставить российскому агрессору последовательную, системную и консолидированную политику непризнания, рассчитанную на дальнюю перспективу.