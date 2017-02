Россия сознательно дестабилизирует Украину (The Financial Times)

От посла Украины Натальи Галибаренко в Соединенном Королевстве



Касательно вашей статьи под названием «В эскалации насилия на востоке Украины стороны винят друг друга» (Violence rises in east Ukraine as each side blames the other): Украина стремится к мирному урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с условиями Минского соглашения, о чем президент Петр Порошенко вновь заявил вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель в понедельник, 31 января. Мы не хотим и никогда не хотели войны с Россией. К сожалению, Россия снова усилила атаки на востоке Украины, нарушив режим прекращения огня, что повлекло за собой гибель украинских солдат и мирных граждан. В последние два дня оккупационные силы России проводили атаки с применением оружия, запрещенного Минскими соглашениями, включая реактивные системы залпового огня «Град», артиллерийские орудия калибров 152 миллиметра и 122 миллиметра, минометы калибров 120 миллиметров и 82 миллиметра и танки. Пятеро украинских солдат были убиты, и еще 24 получили ранения.

Из-за артобстрела россиян 400 тысяч мирных граждан, проживающих вокруг городов Ясиноватая и Авдеевка, остались без доступа к воде, электричеству и отоплению. Учитывая суровые погодные условия и непрекращающиеся артобстрелы, гуманитарная ситуация в этом районе продолжает ухудшаться.

Мы готовы продолжать процесс мирного урегулирования в соответствии с Минским соглашением, но мы не можем этого сделать, пока российские войска обстреливают и убивают украинских солдат, сознательно пытаясь снова дестабилизировать ситуацию в стране.