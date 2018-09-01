Россия "спалилась": журналист указал на важный момент в убийстве Захарченко

Погибший в результате взрыва в Донецке главарь "ДНР" Александр Захарченко на момент убийства был гражданином России.

На этот момент обратил внимание журналист Денис Казанский в своем блоге, сообщив, что Следственный комитет РФ возбудил дело по факту убийства Захарченко по 361-й статье УК РФ.

"Эта статья называется "Акт международного терроризма" и предусматривает наказание за "совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации", - пояснил Казанский.

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Журналист напомнил, что по официальной версии Захарченко был гражданином Украины, из-за чего применение к нему данной статьи было невозможным.

"Однако, как мы видим, СК официально заявил о возбуждении дела. И это может означать только одно - Захарченко на момент гибели был гражданином России и действовал в интересах России. Вот так нехитро и спалились оккупанты. Лидером незаконных вооруженных формирований ДНР был гражданин России. Такая у нас "гражданская война", - написал блогер.

Казанский добавил, что в прошлый раз дело по 361-й статье УК РФ открывали, когда в Турции убили российского посла.

Как сообщал OBOZREVATEL, после гибели Захарченко в России заявили о масштабном наступлении бойцов ВСУ, а в "ДНР" по тревоге подняли вооруженные формирования.