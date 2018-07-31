Россия у границы готовятся к активным боевым действиям - Турчинов

Масштабные провокации против страны со стороны России возможны в любой момент, заявил секретарь СНБО

Страна-оккупант Российская Федерация неподалеку от границы с Украиной готовится к активным боевым действиям. Об этом заявил в интервью журналистам секретарь СНБО Александр Турчинов, передает корреспондент LIGA.net.

"Нам известен расклад ВС РФ вдоль нашей границы. Они готовятся к активным боевым действиям", - сказал он.

Турчинов подчеркнул, что Украина должна быть готова к масштабным провокациям "в любой момент".

По его словам, приоритетом России пока остается внутренняя дестабилизация в Украине и попытка повлиять на результаты президентских и парламентских выборов, но и масштабные военные действия против ВСУ также не исключены.

"Концентрация войск на востоке и юге свидетельствует о том, что Россия не снимает с повестки дня вопрос военного давления на Украину", - добавил он.

В середине апреля 2018 года секретарь СНБО сообщил, что в любой момент против Украины могут быть задействованы 260 тысяч российских военнослужащих, 3,5 тысячи танков, 11 тысяч бронемашин, около 4 тысяч артсистем и более 1 тысячи реактивных систем залпового огня.