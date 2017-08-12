Россия усиливает контроль на границе, чтобы не пропускать боевиков ДНР и ЛНР, - Цигикал

Это свидетельствует о том, что у боевиков не все хорошо

Российская Федерация усиливает контроль на границе в самопровозглашенными Донецкой и Луганской "народными республиками", чтобы не пропускать боевиков на свою территорию. Об этом заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в эфире "5 канала".

Так, на вопрос ведущего, подтверждает ли он информацию о том, что РФ на своей стороне границы с оккупированными районами Донецкой и Луганской областей усиливает пограничный контроль, Цигикал ответил утвердительно.

"Это соответствующих сигнал для нас, что не все у них (боевиков ДНР/ЛНР - ред.) так хорошо. Факт подтверждается из разных источников", - заявил Цигикал.

Напомним, ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщал, что Российская Федерация усиливает контроль на границе с оккупированным Донбассом. Так, по его словам, при пересечении российского поста "Гуково" паспортные данные вносятся в компьютерную базу Пограничной службы ФСБ России.