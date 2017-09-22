Россия уже отказывается от миротворцев на всей территории ОРДЛО

Россия вновь изменила позицию относительно миссии ООН на Донбассе и согласна разместить ее только на линии разграничения, а также просчитывает ситуацию после предоставления Украине американского летального оружия.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя встречу глав Украины и США, передает УНИАН.

"Сейчас осень 2017 года, и мы видим, как слова "летальное оружие" используется "президентом мира" почти ежедневно. Я думаю, что это повод задуматься, в какой ситуации находится Украина. Относительно того, просчитываем или нет. Конечно, просчитываем развитие ситуации", - сказала Захарова.

Она считает, что для многих понятие Минских договоренностей становится чем- то виртуальным, но на самом деле это сегодняшняя реальность. По словам Захаровой, стороны должны делать все, чтобы придерживаться именно этого курса.

"Сейчас в стенах Организации Объединенных Наций разрабатывается и прорабатывается российский проект резолюции по поводу участия ооновских миротворческих сил. Много спекуляций было на эту тему, очень много спекуляций было в СМИ Украины относительно того, что якобы миротворцы будут размещаться на всей территории Донбасса", - сказала она.

"Я хотела бы напомнить, о чем идет речь. Это очень важный вопрос. Они будут разворачиваться на линии соприкосновения, где находятся наблюдатели ОБСЕ для того, чтобы обеспечивать их безопасность. Не больше и не меньше. Все двоякие рассуждения недопустимы - здесь нужно быть предельно четкими", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что сейчас продолжается работа над проектом резолюции. Есть российские предложения - российский проект резолюции и предложения других стран - говорить о том, что и когда ляжет на стол Совбеза для голосования, пока рано, добавила Захарова.

Напомним, Украина настаивает на перекрытии неконтролируемой части российско- украинской границы, поскольку РФ именно через нее поставляет оружие, российских военных и боеприпасы на оккупированный Донбасс.

22 августа Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин заявлял ранее, что не против размещения "голубых касок" по всей территории Донбасса.