Россия в Крыму поставила на боевое дежурство новейший комплекс ПВО С-400 "Триумф"

14 января в Крыму развернут новейший российский комплекс ПВО. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Южного военного округа РФ сообщили, что завтра на боевое дежурство командного пункта заступит зенитный полк, вооруженный установкой С-400 "Триумф".

ЗРК С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, которая предназначена для уничтожения средств воздушно- космического нападения. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет.

С-400 может поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Напомним, что Министерство обороны решило сделать регулярными учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны и над Черным морем. Об этом сказал министр обороны Степан Полторак.

Как сообщала "Страна", в Украине испытали переносную ракетную установку Корсар, которая пробивает броню в 5 см.

Легкий переносной ракетный комплекс "Корсар" предназначен для поражения неподвижных и подвижных современных бронированных целей (например, танков) и других объектов, имеющих комбинированную, разнесенную или монолитную броню, в том числе с динамической защитой, а также малоразмерных целей типа долговременных огневых точек, легкобронированных объектов и вертолетов.