Россия вернет Крым, как вернула независимость странам Балтии - Волкер

Москва может вернуть Крым Украине так же, как вернула независимость трем балтийским государствам, несмотря на признание их советскими республиками в течение длительного времени. Такое убеждение 7 мая высказал спецпредставитель США по вопросам переговоров по Украине Курт Волкер, сообщает "Укрінформ".

"Они (россияне - КР) будут говорить одни вещи (о перспективах возвращения Крыма - КР), мы - другие, но увидим, что произойдет в перспективе. Страны Балтии были оккупированы Советским Союзом в течение десятков лет, и в конце концов все изменилось", - цитирует Волкера "Укрінформ".

В этой связи он подчеркнул, что проблема Крыма является достаточно сложной. Однако он отметил, что смотрит "с большим увлечением" на предшественников относительно политики непризнания аннексии балтийских государств.

Волкер также отметил, что давление санкций на Россию будет продолжаться, пока она не вернет Крымский полуостров Украине.

"Вторжение в другую страну и захват ее территории, ее аннексия, провозглашение своей собственностью - это просто недопустимо, и мы не собираемся мириться с этим", - сказал Волкер.

Накануне президент России Владимир Путин поблагодарил правительство России за "интеграцию Крыма и Севастополя". Он неоднократно заявлял, что считает вопрос аннексии полуострова "закрытым".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.