Россия выдвинула условия возвращения своих военных в СЦКК на Донбассе - Марчук

Полный текст заявления представителя РФ относительно условий возврата их офицеров в СЦКК будет позже.

Представитель РФ подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в среду в Минске официально заявил о готовности России вернуть своих военных в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе при выполнении ряда условий.

Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вывод РФ своих военных из состава СЦКК встревожил не только Украину.

"Это решение вызвало резкую отрицательно реакцию не только США, Великобритании, Германии, но и других стран Европы", - заявил Марчук.

"Только что представитель РФ в нашей группе по вопросам безопасности сделал официальное заявление о том, Россия готова вернуть своих военных в СЦКК при определённых условиях. Это утверждение положения об СЦКК, их статуса, гарантий безопасности и т.п", - подчеркнул Марчук.

По его словам, полный текст заявления представителя РФ будет позже.

Марчук также указал, что все затраты на содержание российской части СЦКК несла Украина, в том числе на гарантии их безопасности.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия прекращает работу своего представительства в СЦКК. Российские офицеры должны покинуть Украину 19 декабря из-за якобы "напряженной морально-психологической обстановки" и "пренебрежительного отношения украинских военнослужащих".

Министерство иностранных дел Украины отметило, что решение РФ вывести российских военнослужащих из состава Совместного центра по контролю и координации существенно подрывает Минские соглашения.

В Генштабе подчеркнули, что заявления РФ о якобы пренебрежительном отношении украинских военнослужащих к российским коллегам в СЦКК не соответствуют действительности.

В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили, что СЦКК играет важную роль в выполнении Минских соглашений и обеспечении безопасности наблюдателей миссии.

Также в СММ ОБСЕ заявили, что места отозванных из СЦКК российских офицеров заняли боевики.