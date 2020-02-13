Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений

Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"В связи с пятой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается сегодня, 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", - сказал он.

По словам Полянского, мероприятие может быть назначено на вторую половину дня 18 февраля.

Он уточнил, что Россия запросила проведение открытого заседания с участием представителя Секретариата ООН, от которого ожидают информации о прогрессе реализации комплекса мер.

Резолюция СБ ООН 2202 была принята в 2015 году консенсусом, она утвердила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Резолюция сделала комплекс мер частью международного права - обязательным к исполнению документом.