Россия заявила, что не допустит "перекрытия границы" с Донбассом

Россия не допустит работы миротворцев ООН на всей территории Донбасса, захваченной боевиками, включая свою границу

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью изданию "Коммерсант", передает "ДС".

На вопрос, можно ли ожидать, что "голубые каски" появятся на востоке Украины в 2018 году, он ответил: "Надеюсь, что в следующем году нам удастся сделать шаги в этом направлении, но это движение не должно происходить за счет политических интересов Донецка и Луганска".

"Из предложенной нами резолюции видно, что главной задачей миротворцев должно стать обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией", - сказал Карасин.

"Об этом не может быть и речи. Россия никогда этого не допустит. Мы выступаем за то, чтобы миротворцы ООН охраняли наблюдателей ОБСЕ, в этом собственно суть нашего предложения. Вокруг этой резолюции предстоит большая дипломатическая и политическая работа", - заявил он.